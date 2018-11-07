21:45
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Беленюк кумедно поспарингував з Вірастюком: фото

      276 Читать новость на русском
      Жан Беленюк
      Жан Беленюк

      Срібний призер Олімпійських ігор-2016 в Ріо та Чемпіонату світу Жан Беленюк вирішив провести спаринг з відомим стронгменом Василем Вірастюком.

      На своїй сторінці в Instagram борець виклав фотографії з цього міні-бою. Як бачимо, Беленюк намагався здолати більш важкого суперника, проте в підсумку зазнав розгромної поразки. Утім, Жан знайшов в цьому й позитивний момент, адже тепер у них в команді буде новий борець, пише ТСН.

      Читайте також: Зірковий український спортсмен показав квартиру, яку отримав за олімпійську медаль: фото

      "Знайшов для нашої збірної нового важковаговика. Хлопець наче здібний, вже і кілька прийомів вивчити встиг!", – підписав світлину Беленюк.

      Нагадаємо, що Жан Беленюк завоював срібло на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Будапешті. У фіналі Беленюк поступився представнику Туреччини Матехану Башару.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      сьогодні , 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Фільм "Дике Поле" за романом Жадана, виходить на широкі екрани: щире інтерв'ю з письменником
      сьогодні , 21:00 Фільм "Дике Поле" за романом Жадана, виходить на широкі екрани: щире інтерв'ю з письменником
      Катерина Петренко
      Хто найбільше виграє від закону про "євробляхи"? Це не "євробляхери"
      сьогодні , 20:30 Хто найбільше виграє від закону про "євробляхи"? Це не "євробляхери"
      Артем Овдієнко
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 20:01 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук
      Поразка для Трампа і хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу
      сьогодні , 19:28 Поразка для Трампа і хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу
      Олександра Кравчук
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Українська сенсація Ястремська поступилася у напруженому півфіналі турніру серії WTA
       19 жовтня , 23:11
      "Арсенал" заходить на 15-ий поспіль вихід у плей-оф. Анонс середи 5-го туру ЛЧ
       26 листопада 2014 , 17:41
      Російський "Рубін" без Девіча, виграючи в більшості, зіграв внічию з македонцями в ЛЄ
       21 серпня 2015 , 00:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук