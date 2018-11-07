Беленюк кумедно поспарингував з Вірастюком: фото
Срібний призер Олімпійських ігор-2016 в Ріо та Чемпіонату світу Жан Беленюк вирішив провести спаринг з відомим стронгменом Василем Вірастюком.
На своїй сторінці в Instagram борець виклав фотографії з цього міні-бою. Як бачимо, Беленюк намагався здолати більш важкого суперника, проте в підсумку зазнав розгромної поразки. Утім, Жан знайшов в цьому й позитивний момент, адже тепер у них в команді буде новий борець, пише ТСН.
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"Знайшов для нашої збірної нового важковаговика. Хлопець наче здібний, вже і кілька прийомів вивчити встиг!", – підписав світлину Беленюк.
Нагадаємо, що Жан Беленюк завоював срібло на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Будапешті. У фіналі Беленюк поступився представнику Туреччини Матехану Башару.
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