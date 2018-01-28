Беленюк яскраво прокоментував бій "красеня" Усика з "міцним горішком" Брієдісом

Срібний призер Олімпіади-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк привітав українського чемпіона світу за версіями WBO та WBC Олександра Усика з перемогою над латвійцем Майрісом Брієдісом.

Відповідний допис з’явився на його сторінці в Instagram.

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"Вітаю нашого красеня!!! Звичайно, ми всі бажаємо йому легких перемог, але саме в такому бою, за яким ми всі спостерігали цієї ночі, перевіряються справжні чемпіони. До того ж, цей бій дасть набагато більше матеріалу для аналізу перед фіналом", – підкреслив ще один прославлений український спортсмен.

Крім того, він віддав належне супернику українця – латвійцю Майрісу Брієдісу, який, за його словами, виявився "міцним горішком".

"Я люблю бої з інтригою", – додав Беленюк.