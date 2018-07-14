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Бельгія перемогла Англію та зайняла третє місце на Чемпіонаті світу

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Бельгія – Англія результат матчу за третє місце Чемпіонату світу
Бельгія – Англія результат матчу за третє місце Чемпіонату світу

Збірні Бельгії та Англії зіграли матч за третє місце. Втішний фінал, після поразки у півфіналах. Це була друга зустріч цих команд на цьому Мундіалі. І як і в першому матчі, успішнішими виявляться "червоні дияволи" (які в цьому матчі грали у жовтій формі).

Це був матч, де на поле вийшли одразу 18 гравців з чемпіонату Англії. Винятком були лише троє гравців збірної Бельгії – Аксель Вітцель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), Юрі Тілеманс ("Монако", Франція) та Томас Меньє (ПСЖ, Франція). Саме останній і стане автором голу вже на початку матчу. Гравець, який в цьому матчі гратиме на позиції крайнього півзахисника, в дотик замкне простріл від партнера Насера Шадлі. Саму ж атаку розпочне Кевін Де Брюйне, який помітить забігання партнера по флангу.

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Після такого початку англійці прибрали м'яч до своїх ніг і почали тиснути на ворота Тібо Куртуа. Голкіперу неодноразово довелося вступати в гру. Але до гола справа так і не дійшла. Окрім того, його надійно страхували захисники, які вигравали верхову боротьбу.

На це все бельгійці відповідали моментами Ромелу Лукаку та Едена Азара. Однак перший не надто вдало розпоряджався м'ячем, а другого опікало по декілька суперників.

Розуміючи, що гра у 3-5-2 не приносить результат, головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт на другий тайм випустив одразу двох атакувальних півзахисників – Джессі Лінгарда та Маркуса Решфорда. При цьому Гаррі Кейн, який був не надто помітний, залишився на полі. Це допомогло англійцям створити декілька моментів.

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Найкраща нагода зрівняти рахунок була у Еріка Дайер. На заваді навіть не став Куртуа, якого англієць перекинув з лінії воротарського майданчика. І коли м'яч вже мав влітати у ворота, його з лінії вибив Тобі Алдервейрелд.

Меньє міг стати автором дублю. Бельгійцям вдалося вийти у швидку атаку, і Томас пробивав у дотик після навісу, але цього разу Пікфорду вдався сейв.

Не врятував англійський воротар, коли забивав Азар. Де Брюйне віддав пас на хід, Філ Джонс намагався перервати цю подачу, але не зумів, і бельгієць вийшов сам на ворота Пікфорда, пробивши повз голкіпера.

Бельгія перемагає і стає бронзовим призером Чемпіонату світу. Англія залишилася без медалей Мундіалю.

Бельгія – Англія 2:0

Голи: Меньє, 4, Азар, 82.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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