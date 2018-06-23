Бельгія розгромила Туніс та вийшла в плей-оф Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу з футболу 23 червня було зіграно найбільш гольовий (поки) матч. зіграли збірні Бельгії та Тунісу, які на двох забили сім голів. До цього найкращий показник у шість голів був у матчу Іспанія–Португалія.

Як і у матчі піренейських команд, відкрити рахунок вже на початку вдалося завдяки призначеному пенальті. Порушення на Едену Азару було, однак ще до штрафного майданчика. Та головний арбітр американець Джейр Марруфо вирішив не дивитися відеоповтор моменту, вказавши на 11-метрову позначку. Гол з пенальті чітко реалізував сам Азар.

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За декілька хвилин бельгійці подвоїли свою перевагу. Автор голу – Ромелу Лукаку. Бельгійцям вдалося перехопити м’яч на своїй половині поля, після чого послідував пас на форварда. Ввійшовши у штрафний майданчик, бельгієць потужно пробив повз воротаря у кут воріт.

Одразу після цього збірна Тунісу скоротила відставання. Після навісу зі штрафного відзначився Ділан Бронн. Захисник, який грає з незвичним для його позиції номером "11" на спині, головою в дотик замкнув подачу. Та невдовзі отримав травму, і поле покинув на ношах.

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Збільшити перевагу до двох голів бельгійцям вдалося за мить до перерви. І знову відзначився Лукаку, який отримав пас між захисниками у штафний майданчик та в дотик перекинув воротаря. Це вже четвертий гол бельгійського нападника на Чемпіонаті світу, і за цим показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду. Тепер обоє гравців ділять перше місце.

Ще три голи глядачі побачили вже у другому таймі. Хоча два з них тоді, коли табло показувало 90-у хвилину матчу. Спочатку дубль оформив Азар, на якого закинули м’яч з частини поля бельгійців. У цьому моменті помилився захисник, який не зумів дотягнутися до м’яча, і бельгійський півзахисник отримав м’яч на хід. У штрафному майданчику він обіграв воротаря, який ледь його не збив, і забив.

Оформити хет-трик у цьому матчі міг Міші Батшуаї. Форвард, який вийшов на заміну, мав чимало моментів, з яких зумів реалізувати лише один. Юрі тіллеманс прострелив у штрафний майданчик, і форвард у падінні ногою пробив у протихід воротарю.

Та останній гол, все ж таки, був за гравцями збірної Тунісу. Хазрі у штрафному майданчику в дотик пробив у дальній кут після пасу з флангу. Це був сьомий гол у цьому матчі.

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Збірна Бельгії набирає шість очок та гарантує собі вихід у плей-оф. Збірна Тунісу очікуватиме результат матчу Англія – Панама, щоб дізнатися. Чи вилітає з турніру, чи зберігає шанси на прохід у наступний раунд.

Бельгія – Туніс 5:2

Голи: Азар, 6 (пен), 52, Лукаку, 16, 45+3, Батшуаї, 90– Бронн, 18, Хазрі, 90+3