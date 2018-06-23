Бельгія – Туніс: відео голів та моментів матчу
Збірна Бельгії гол у ворота збірної Тунісу на Чемпіонаті світу забила вже у дебюті зустрічі.
У ворота збірної Тунісу був призначений пенальті. Суддя його призначив за фол на Едені Азарі. Хоча збивали бельгійця ще до входження в штрафний майданчик, але арбітр вирішив, що порушення було на лінії – а це вже рахується штрафний майданчик. Відеоповтор американський арбітр матчу Джейр Марруфо вирішив не дивитися, хоча африканські футболісти просили його це зробити.
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Сам Еден Азар чітко реалізував пенальті.
Гол Азара з пенальті у ворота Тунісу
Подвоїв перевагу "червоних дияволів" Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард закінчив атаку, яка розпочалася з перехоплення на своїй половині поля. Отримавши пас поблизу штрафного майданчика, нападник пробив з під захисника в кут воріт.
Гол Лукаку
Скоротила відставання збірна Тунісу одразу ж. Після навісу зі штрафного головою в кут воріт пробив Ділан Бронн. Згодом він отримає травму, і поле покине на ношах.
Гол у ворота збірної Бельгії
Третій гол збірна Бельгії забила вже перед самим свистком на переву. В одній з численних атак Меньє віддав пас між захисниками на Лукаку, і форвард перекинв воротаря, тим самим оформивши дубль у цьому матчі.
Дубль Лукаку у ворота Тунісу
Розгром вже у другому таймі офромив Азар. Півзахисник отримав пас з центру поля між двох захисників, а ввійшовши у штрафний майданчик, бельгієць обіграв воротаря, який мало його не збив. забивав вже він у порожні ворота.
Другий гол Азара у ворота Тунісу
П'ятий гол за бельгійців забив Міші Батшуаї. До цього форвард мав декілька нагод забити (як мінімум тричі), однак забити вдалося лише один раз – на останній хвилині основного часу.
Та останній гол забив у цьому матчі Саїф-Еддін Хаоуї, в дотик пробивши в дальній кут воріт.