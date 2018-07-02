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Бельгія перемогла Японію у напруженому матчі і вийшла в чвертьфінал

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Бельгія – Японія результат матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Бельгія – Японія результат матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірна Бельгії у матчі проти збірної Японії на Чемпіонаті світу могла створити чергову сенсацію раунду плей-оф. Натомість врятувалася на останній хвилині матчу.

Бельгійці з початку матчі взяли м'яч під свій контроль. Гра проходила на частині поля японців, однак до небезпек справа не доходила. Азійська збірна надійно діяла в обороні, покладаючи надії на швидкі контратаки. І навіть мала шанси у першому таймі. Та реалізувала їх лише у таймі другому.

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Бельгійці попри чималу кількість створених моментів, теж не могли забити. Аж поки не отримали шоковий удар. Двічі. З початку другого тайму японцям вдалася одна з контратак. Вертонген не зумів перехопити пас на хід Карагучі, і півзахисник вийшов під кутом на ворота Куртуа. Японець наважився бити лише з другої спроби, коли б, здавалося, момент вже втрачено. Але м'яч полетів точно в дальній нижній кут воріт, і воротар не зумів з ним справитися. 

Ще за чотири хвилини японці були попереду 0:2. Цього разу голом відзначився Інуї. Півзахисник пробивав з-за меж штрафного майданчика. При цьому перед ним перебували бельгійські захисники, однак жоден з них не заблокував удар по воротах Куртуа. М'яч знову полетів у нижній кут воріт. Цього разу голкіпер стрибнув, однак не дотягнувся.

Варто зазначити, що після пропущеного голу бельгійці ж одразу могли зрівняти рахунок, однак Азар потужно пробив у штангу.

Бельгійці довго приходили в себе після такого удару. Тож скоротити відставання у рахунку змогли лише через 15 хвилин. Виправився Вертонген. Захисник після подачі з кутового, коли м'яч відскакував від одного гравця до іншого, з кута воротарського майданчика головою скидав м'яч. Однак той за високою траєкторією перелетів воротаря та приземлився вже за лінією воріт.

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А ще за вісім хвилин рахунок був рівний. Допоміг цьому Феллаіні, який лише за десять хвилин до того вийшов на поле. Бельгійці вирішили розіграти подачу з кутового, і коли м'яч потрапив до Азара, той навісив у воротарський майданчик. Точно на голову партнеру. Після першого голу бельгійців минуло чотири хвилини.

Японці зрозуміли, що їм втрачати нічого, і пішли в атаку. Бельгійці ж відповідали тим же. Коли пішов доданий арбітром час, Хонда небезпечно пробивав зі штрафного. М'яч опускався точно у кут воріт, однак цього разу Куртуа справився зі своїми прямими обов'язками. І саме він розпочав атаку, яка привела до переможного голу бельгійців. Він вкинув м'яч після подачі кутового точно на де Брюйне, який дійшов з ним до половини поля суперника, де віддав пас на правий фланг на Меньє. Той прострілював у центр штрафного майданчика на Лукаку, однак форвард пропустив цей м'яч на Шадлі, який і відправив м'яч у ворота.

Бельгійці здобувають вольову перемогу над збірною Японії та виходять у чвертьфінал, де зіграють зі збірною Бразилії.

Бельгія – Японія 3:2

Голи: Вертонгег, 70, Феллаіні, 74, Шадлі, 90+4 – Карагучі, 48, Інуї, 52

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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