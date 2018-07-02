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Бельгія – Японія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Бельгія – Японія прогноз на матч Чемпіонату світу
Бельгія – Японія прогноз на матч Чемпіонату світу

Збірна Бельгії на Чемпіонаті світу в 1/8 фіналу зіграє зі збірною Японії. Саме європейська збірна є фаворитом цього матчу.

Збірна Бельгії стала однією з трьох команд, яка виграла всі три матчі на груповому етапі. В останньому матчі була обіграна збірна Англії. Саме завдяки цьому бельгійці зіграють в 1/8 фіналу зі збірною Японії, у той час як Англійці – зі збірною Колумбії. 

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Щодо Японії, то команда потрапила в плей-оф завдяки тому, що отримала менше жовтих карток. Набравши зі збірною Сенегалу по чотири очки, забивши й пропустивши однакову кількість голів (по чотири), в очній зустрічі з африканською збірною зігравши в нічию 2:2, друге місце в групі H було визначене за принципом фейр-плей. У той час як Японія за три матчі отримала чотири жовті картки, гравці Сенегалу отримали п'ять попереджень. Саме завдяки цьому Японія і пройшла у плей-оф.

Однак букмекери не надто вірять в успіх азіатів. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 9,50. у Той час як на збірну Бельгії – 1,36. Для прикладу, те, що Ромелу Лукаку заб'є два чи більше голи – 6,00. 

Щодо проходу у наступний раунд, то шанси бельгійців 1,14. Ставка на прохід японців – 5,50.

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Дещо вищі коефіцієнти на цей матч у PariMatch. Перемога збірної Бельгії отримала 1,39, а перемога японців – 9,69. Нічия в основний час – 4,80.

Букмекери більше схиляються до того, що бельгійці заб'ють як мінімум два голи – "тотал більше 1,5 Бельгія" – 1,55, на Японію "тотал більше 1,5" – 5,10.

У "Фаворит" теж не надто вірять у те, що збірна Бельгії матиме проблеми з японцями. На перемогу європейців приймають з коефіцієнтом 1,38. На японців – 9,25. Щодо проходу у наступний раунд – 1,14 на Бельгію та 6,00 на Японію.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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