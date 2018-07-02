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Бельгія – Японія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Бельгія – Японія відео голів матчу ЧС-2018
Бельгія – Японія відео голів матчу ЧС-2018

Збірні Бельгії та Японії у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу у першому таймі голів не забивали. Хоча бельгійці створили чимало моментів, однак відзначитися не вдалося.

Попри те, що бельгійці за перший тайм створили 11 моментів, в площину воріт вони пробили лише два рази. Стільки ж японці. Однак останні свої голи забили, правда вже у другому таймі.

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З поновленням гри після перерви бельгійці традиційно взяли матч під свій контроль. Однак пропустили двічі за чотири хвилини. Спочатку японцям вдалася швидка контратака. Харагучі отримав пас на хід (Вертонген намагався перехопити м'яч, але лише підкоригував траєкторію його польоту). Японець у штрафному майданчику перший раз не наважився вдарити, однак одразу після цього завдав удару в кут воріт Куртуа.

Перший гол у ворота збірної Бельгії

Одразу після того бельгійці могли зрівняти рахунок, однак удар Азара прийняла на себе стійка воріт.

А вже за мить японці забили вдруге. За повної пасивності захисту збірної Бельгії. У той час як захисники стояли навколо свого штрафного майданчика, м'яч отримав Їнуї, і потужно пробив. М'яч залетів точно у кут воріт. Куртуа у стрибку нічим не міг завадити у цьому моменті.

Другий гол у ворота збірної Японії

Скоротила відставання збірна Бельгії зусиллям Вертонгена. Йому вдався дещо неочікуваний гол. Після подачі з кутового м'яч перелітав від одного гравця до іншого, аж поки захисник не вирішив з дуже гострого кута головою скинути м'яч вздовж лінії воріт. Однак замість того він перелетів воротаря та опустився вже за лінією воріт.

Гол у ворота збірної Японії

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Нічийним рахунок зробив Феллаіні. Він вийшов на заміну, і головою замкнув навіс від Азара з флангу. Після голу Вертонгена минуло вісім хвилин.

Гол Феллаіні у ворота збірної Японії

Перемогу з збірній Бельгії приніс Шадлі. Бельгійцям вдалася швидка атака. Де Брюйне пройшов з м'яем мало не від своїх воріт, після чого віддав пас на фланг на Меньє, який прострілив у центр штрафного майданчика на Лукаку. Форвард м'яч пропустив, і Шадлі вже пробивав у незахищений кут воріт. Це сталося на останній доданій хвилині матчу.

Переможний гол Шадлі у ворота збірної Японії

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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