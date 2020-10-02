Дельфіна Боель, позашлюбна дочка колишнього короля Бельгії, 7 років судилась за право називатись принцесою. Брюссельський апеляційний суд таки виніс рішення на її користь.

Боель здобула титул не лише для себе, а й для своїх дітей

Відтепер жінка офіційно має право на титул принцеси і називатиметься Дельфіні Саксен-Кобург-Гота, принцеса Бельгії. Про це інформує The Guardian.

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Двох дітей Дельфіни – Жозефіну та Оскара теж не залишили без титулів. Вони – принц та принцеса Бельгії, і звертатись до них слід як до "королівських високостей".

Представники позивачки зазначили, що рішенням служителів Феміди вона задоволена, адже завжди прагнула, щоб до неї ставились, як до інших дітей короля Альберта.

Юридична перемога ніколи не замінить батьківської любові, але дає відчуття справедливості, підкріплене ще й тим фактом, що багато дітей, які пройшли через такі ж випробування, знайдуть в собі сили протистояти їм,

– розповіли адвокати.

Зверніть увагу! Зараз на бельгійському престолі король Філіп – брат Дельфіни Боель.

Коротко про скандал з позашлюбною дочкою Альберта

Про Дельфіну стало відомо у 1999 році. Про неї у книзі згадала дружина Альберта королева Паола.

У 2005 році те, що вона – позашлюбна дочка короля, підтвердила сама Дельфіна.

Альберт у 2013 році відрікся від трону, тому Дельфіна і подала до суду.

Свою дочку він визнав лише у 2020 році.