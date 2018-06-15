Белла Хадід і Кендалл Дженнер стали зірками осіннього кампейну

Супермоделі Белла Хадід і Кендалл Дженнер знялись в рекламі осінньої колекції бренду Dsquared2, де показали найстильніші новинки осені 2018.

Хоч на вулиці лише початок літа, модний будинок Dsquared2 вже представив роли та фотосет, в якому моделі позують в образах в стилі 1960-х років на Середньому Заході. Фотоісторія, автором якої став дует митців Мерт Алас і Маркус Пігготт, відбувалась в традиційному американському мотелі.

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Стильні жіночі образи, серед яких є досить пікантні наряди, доповнювали пишні зачіски, які користувались неабиякою популярністю в США минулого століття.



Белла Хадід для Dsquared2



Белла Хадід для Dsquared2



Белла Хадід для Dsquared2

Дівчата у відеоролику милуються ковбоями на екрані телевізора і чекають, коли вони прийдуть до них в номер на вечірку.