Белла Хадід і Кендалл Дженнер у трендових образах знялися для бренду Ochirly
Одні з найпопулярніших моделей сьогодення Белла Хадід і Кендалл Дженнер знялися в новій фотосесії для відомого китайського бренду Ochirly.
Дівчата позували в одязі осінньо-зимової колекції бренду: тренчах з об'ємними рукавами, блузах з відкритими плечима, костюмах в клітку та легких сукнях у квіти.
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Белла Хадід і Кендалл Дженнер для Ochirly
Моделі показали, що буде модним восени 2018
Автором модної зйомки виступив культовий фешн-фотограф Маріо Сорренто. Фотосесія відбувалася у Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
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