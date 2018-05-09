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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Белла Хадід і відомий дизайнер знялись в кампейні морозива: апетитні кадри

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Белла Хадід в рекламі морозива Magnum
Белла Хадід в рекламі морозива Magnum / Instagram / @bellahadid

Американська зірка подіумів Белла Хадід стає обличчям не лише модних обкладинок і амбасадором брендів, а й знімається у рекламі морозива "Магнум".

Перші кадри з незвичного кампейну морозива з’явились на Instagram-сторінці моделі. Напарником у відеоролику став відомий дизайнер Олександр Венг, де за сюжетом, Белла бере участь в зйомках у Венг, а в перерві пригощає його морозивом.

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"У світі, де задоволення заборонено часом, графіками і стресом, круто надихати людей на чесну насолоду", – прокоментувала рекламу Хадід. Для реклами 21-річна модель приміряла лаконічну довгу сукню чорного кольору з пікантним розрізом на нозі. Олександр у свою чергу постав у традиційному чорному костюмі з футболкою такого ж відтінку.

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений Alex Wang (@alexwangny)

 

 

Слоганом рекламної кампанії стала фраза: "Ставтеся до задоволення серйозно". Повну версію відеоролика покажуть 10 травня 2018 року під час Каннського кінофестивалю, який розпочався 8 травня і триватиме до 19 травня на Лазуровому узбережжі Франції.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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