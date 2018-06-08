Белла Хадід обрала "голу" сукню для розкішної вечірки: фото

Популярна модель Белла Хадід може похизуватись ідеальними формами. Відтак манекенниця приміряє найсміливіші образи, демонструючи красу свого тіла.

Американка Белла Хадід – одна з найвідоміших моделей. Кожна її поява на світському заході привертає увагу усіх фотографів та зірок. Нещодавня вечірка в Нью-Йорку не стала винятком.

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Це і не дивно, адже Белла Хадід прийшла на презентацію косметичної лінії Dior у пікантному образі. Для гламурної вечірки зірка обрала чорне плаття від бренду, яке мало прозорий низ. Відтак модель засвітила стрункі ноги та сідниці.

До звабливого вбрання манекенниця підібрала яскраві червоні туфлі на підборах та сумку такого ж кольору. Хвилясте волосся і стильний make-up завершили "лук" Белли Хадід.

Допис, поширений Selena and Bella News (@teamselenandbella) 7 Чер 2018 р. о 7:24 PDT

Допис, поширений Bella Hadid Brasil (@bellahadidbrasil) 7 Чер 2018 р. о 5:15 PDT

Допис, поширений shix_mix (@shix_mix) 8 Чер 2018 р. о 7:27 PDT

Допис, поширений користувачем @celebsstyleinspo 8 Чер 2018 р. о 7:33 PDT

Варто зазначити, що Белла Хадід не вперше обирає "голу" сукню для світського заходу. Як вона зізналась в одному з інтерв'ю, в такому одязі можна почуватись впевнено, адже вся увага людей прикута саме до неї.