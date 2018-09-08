Белла Хадід показала глибоке декольте у відвертому комбінезоні: фото
21-річна американська супермодель Белла Хадід у п'ятницю, 7 вересня, відвідала традиційну вечірку Harper's Bazaar Icons, яка проходила в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.
Гостей в готелі Plaza зустрічала директор моди американського видання Карін Ройтфельд. Модель Белла Хадід безперечно стала в центрі уваги усіх гостей.
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Для заходу Белла обрала відвертий обтягуючий комбінезон бежевого відтінку з глибокий декольте. Такий образ вона поєднала з прозорими туфлями на підборах.
Белла Хадід / Getty
Белла Хадід / Getty
Белла Хадід / Getty
Натомість сестра Белли Джіджі Хадід обрала скромніший одяг. Модель одягнула чорне плаття з пишною спідницею з органзи.
Джіджі Хадід / Getty
Джерело: 24 Канал
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