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Белла Хадід показала свою худорляву фігуру у бікіні: фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Фото з Іnstagram

Знаменита модель Белла Хадід влаштувала собі відпочинок між зйомками на пляжі у Малібу.

21-річну Беллу підловили папарацці, коли вона насолоджувалася океанськими хвилями та сонцем у компанії друзів, пише Daily Mail.

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Хадід продемонструвала свою фігуру у червоному купальнику від бренду LivinCool, який коштує 120 доларів. На кадрах видно, що дівчина помітно схудла. 

Белла Хадід

Белла часто носить золоті прикраси на пляжі 

Модель також виклала фото у цьому ж купальнику у своєму Instagram.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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