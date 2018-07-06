Белла Хадід показала свою худорляву фігуру у бікіні: фото
Знаменита модель Белла Хадід влаштувала собі відпочинок між зйомками на пляжі у Малібу.
21-річну Беллу підловили папарацці, коли вона насолоджувалася океанськими хвилями та сонцем у компанії друзів, пише Daily Mail.
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Хадід продемонструвала свою фігуру у червоному купальнику від бренду LivinCool, який коштує 120 доларів. На кадрах видно, що дівчина помітно схудла.
Белла Хадід
Белла часто носить золоті прикраси на пляжі
Модель також виклала фото у цьому ж купальнику у своєму Instagram.
Джерело: 24 Канал
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