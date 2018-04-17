Белла Хадід позувала перед камерою топлес: спокусливе фото

Знаменита американська модель Белла Хадід активно веде свій блог в Іnstagram. Відтак зірка поділилась сексуальним знімком, на якому вона позує топлес.

Відомо, що Белла Хадід разом із сестрою Джіджі відпочиває у Лос-Анджелесі, де до 22 квітня триває фестиваль Coachella. Відомі манекенниці вирішили забути на уїк-енд про дієти та скуштувати запашні хот-доги.

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Белла і Джіджі Хадід

Однак зайві калорії абсолютно не шкодять Беллі Хадід. Це модель продемонструвала на пікантному фото. Після гуляння зірка вирішила поніжитись біля басейну. Модель позувала перед камерою в одних білих трусах, прикриваючи оголені груди рукою. При цьому Белла Хадід сексуально вигнулась та закрила очі, що додало ще більшої спокусливості її образу.

Ранковий підйом,

– лаконічно прокоментувала фото Белла Хадід.

Понад мільйон користувачів соцмережі вподобали пікантний допис моделі. "Королева", "Красива", "Ангел", "Як завжди, неймовірна", – не приховували захвату підписники моделі.