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Белла Хадід приміряла еротичні образи для Vogue Mexico: фото 18+

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Белла Хадід для Vogue Mexico
Белла Хадід для Vogue Mexico / Instagram / @bellahadid

Американська супермодель Белла Хадід знялась у липневій фотоісторії для мексиканського глянцю Vogue. Зірка приміряла декілька гламурних та відвертих образів на розкішному курорті.

Автором фотоісторії став фешн-фотограф Chris Colls, а зйомки відбувалися в елітному готелі Esencia в Мексиці. 

Для фотосету Белла приміряла брендові речі модних будинків Chanel, Michael Cors, Bulgari та Wolford. Хадід стала зіркою одразу чотирьох обкладинок мексиканського Vogue. Перше фото з'явилось в мережі декілька днів тому, а вже вчора, 25 червня, видання оприлюднило серію інших світлин.

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Одна з обкладинок виявилась дуже пікантною – окрім крихітних бікіні, дівчина більше нічого на себе не одягнула. Звабливе фото на піску, на якому модель прикрила свої груди руками, зібрало майже один мільйон вподобань на її Instagram-сторінці.


Белла Хадід для Vogue Mexico

На інших знімках 21-річна дівчина позує в стильних купальниках, боді, жакетах та костюмах, які ідеально підкреслюють її стрункі форми.

В мережі також з'явилось фото, як Белла Хадід розслабляється перед фотозйомкою з келихом шампанського, коли її помічники "чарують" з макіяжем та зачіскою.

Теги: Мода LifeStyle Еротика Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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