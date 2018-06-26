Белла Хадід приміряла еротичні образи для Vogue Mexico: фото 18+

Американська супермодель Белла Хадід знялась у липневій фотоісторії для мексиканського глянцю Vogue. Зірка приміряла декілька гламурних та відвертих образів на розкішному курорті.

Автором фотоісторії став фешн-фотограф Chris Colls, а зйомки відбувалися в елітному готелі Esencia в Мексиці.

Для фотосету Белла приміряла брендові речі модних будинків Chanel, Michael Cors, Bulgari та Wolford. Хадід стала зіркою одразу чотирьох обкладинок мексиканського Vogue. Перше фото з'явилось в мережі декілька днів тому, а вже вчора, 25 червня, видання оприлюднило серію інших світлин.

Читайте також: Белла Хадід стала зіркою мексиканського глянцю Vogue: перше фото

Одна з обкладинок виявилась дуже пікантною – окрім крихітних бікіні, дівчина більше нічого на себе не одягнула. Звабливе фото на піску, на якому модель прикрила свої груди руками, зібрало майже один мільйон вподобань на її Instagram-сторінці.



Белла Хадід для Vogue Mexico

На інших знімках 21-річна дівчина позує в стильних купальниках, боді, жакетах та костюмах, які ідеально підкреслюють її стрункі форми.

В мережі також з'явилось фото, як Белла Хадід розслабляється перед фотозйомкою з келихом шампанського, коли її помічники "чарують" з макіяжем та зачіскою.