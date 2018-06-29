Белла Хадід продемонструвала стрункі ноги в ефектній сукні з розрізом: фото

21-річна зірка модних подіумів Белла Хадід сяяла наче зірка на одному з гламурних заходів у Римі, Італія. Модель не пропустила можливості похизуватись відмінними формами, які схвально оцінили тисячі фанатів.

Дівчина відвідала вечірку Bvlgari Dinner & Party від ювелірного бренду Bvlgari, що відбулась вчора в Римі. Перед фотокамерами Белла з’явилась в ідеальній довгій золотистій сукні з ефектним розрізом з осінньо-зимової колекції Versace. Сукня, яка підтримувалась однією бретелькою на лівому плечі дуже пасувала моделі.

Читайте також: Белла Хадід приміряла еротичні образи для Vogue Mexico: фото 18+

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 1:44 PDT

Свій образ Хадід доповнила прозорими босоніжками на підборах, а також дорогоцінним намистом і діамантовими сережками. За зачіску зірка обрала розпущене випрямлене волосся, закріпивши один бік за вухом, а макіяж відмінно пасував до сукні.

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 6:26 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 4:14 PDT

На події, окрім неї, також були присутні такі зірки як Лілі Олдрідж, Єва Грін, Сільвія Хукс, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер, Кароліна Даур та інші.