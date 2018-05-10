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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Белла Хадід прогулялася в жакеті українського бренду: фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / gettyimages

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід прилетіла до Канн на кінофестиваль, який триватиме до 19 травня. Папараці фіксують буквально кожен крок зірок, які зараз перебувають на Лазурному березі.

У другий день фестивалю Белла Хадід потрапити в об’єктиви журналістів на виході з готелю Le Majestic. Модель була одягнена в жакет українського бренду Flow The Label. На сайті бренду ціна такого жакету становить 725 доларів. 

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Белла Хадід в піджаку українського бренду Flow The Label
Белла Хадід в жакеті українського бренду Flow The Label

Свій образ Хадід доповнила короткою чорною сукнею, масивними кросівками та мініатюрним рюкзаком.


Белла Хадід в жакеті українського бренду Flow The Label

Як повідомляє Vogue, до дизайнера бренду Flow The Label Вікторії Баланюк звернулися стилісти Хадід і Ріти Ори, які запросили образи, що їм сподобались.


Жакет українського бренду Flow The Label коштує 725 доларів 

Це вже не вперше Белла Хадід обирає одяг від українських дизайнерів. раніше її помітили в джинсах українського бренду Ksenia Schnaider і кашкетах Ruslan Baginskiy.

Бренд Flow The Label заснований 2014-го року сестрами Вікторією та Веронікою Баланюк, які зараз демонструють свої колекції в рамках Ukrainian Fashion Week. Одяг бренду – жіночний і романтичний. Серед ключових джерел натхнення дизайнера – сімдесяті, французьке кіно та пасторальна естетика.

Теги: LifeStyle Белла Хадід Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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