Белла Хадід прокоментувала свій поцілунок з The Weekend

Після того, як в ЗМІ появилася інформація, що 21-річну Беллу Хадіда і 28-ти річного співака, відомого як The Weekend спіймали за поцілунками та обіймами на фестивалі Coachella 2018, модель вирішила відхреститися від чуток і сказала, що це була не вона.

Новину про свій поцілунок з колишнім бойфрендом Белла прокоментувала в офіційному профілі Instagram видання Enews.

Читайте також: Емілі Ратажковскі натякнула, що вагітна

" Це була не я", – написала Хадід.

Варто додати, що в коментарях шанувальники моделі пишуть, що якби це була справді не вона, то вона б не коментувала цю новину і взагалі би не звернула на це уваги. Інші натомість пишуть, що це справді була не вона.

Джерела, які повідомили про факт поцілунку, запевняють, що впевнені, що співак цілувався саме з Беллою.

"Вони поцілувались кілька разів, а потім до них підійшли Кайлі і Кендалл Дженнер", – повідомили вони.

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися близько півтори року. Згодом співак закрутив роман з Селеною Гомес, стосунки в яких тривали майже рік, але Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. За інформацією ЗМІ, новоспечена пара теж знову розірвала стосунки.