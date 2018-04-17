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Белла Хадід прокоментувала свій поцілунок з The Weekend

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Белла Хадід заперечила свій поцілунок з The Weekend
Белла Хадід заперечила свій поцілунок з The Weekend / Фото з відкритих джерел

Після того, як в ЗМІ появилася інформація, що 21-річну Беллу Хадіда і 28-ти річного співака, відомого як The Weekend спіймали за поцілунками та обіймами на фестивалі Coachella 2018, модель вирішила відхреститися від чуток і сказала, що це була не вона.

Новину про свій поцілунок з колишнім бойфрендом Белла прокоментувала в офіційному профілі Instagram видання Enews.

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" Це була не я", – написала Хадід.

Варто додати, що в коментарях шанувальники моделі пишуть, що якби це була справді не вона, то вона б не коментувала цю новину і взагалі би не звернула на це уваги. Інші натомість пишуть, що це справді була не вона.

Джерела, які повідомили про факт поцілунку, запевняють, що впевнені, що співак цілувався саме з Беллою.

"Вони поцілувались кілька разів, а потім до них підійшли Кайлі і Кендалл Дженнер", – повідомили вони.

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися близько півтори року. Згодом співак закрутив роман з Селеною Гомес, стосунки в яких тривали майже рік, але Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. За інформацією ЗМІ, новоспечена пара теж знову розірвала стосунки.

Теги: LifeStyle Белла Хадід Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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