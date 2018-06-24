Белла Хадід стала зіркою мексиканського глянцю Vogue: перше фото

Супермодель Белла Хадід прикрасила обкладинку липневого випуску видання Vogue Mexico. 21-річна зірка знялась в об'єктиві фотографа в дуже природньому образі.

Перше фото з модного фотосету вже з'явилась Instargram-сторінці видання Vogue Mexico.

В багатьох іспаномовних країнах цими днями офіційно розпочалось літо. І в зв'язку з цим мексиканський глянець вирішив вперше запросити для фотосету свого видання одну з найуспішніших моделей сучасності Беллу Хадід.

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Як відомо, автором фотоісторії став Chris Colls. На обкладинці глянцю розмістили чорно-білу фотографію Белли, на якій можна розгледіти мінімальну кількість макіяжу. Її волосся легко зачесане назад, а з одягу на ній лише присутня біля майка. Найбільше, на що звертає увагу око глядача, це пісок, який "прикрашає" тіло Белли.

Творці видання обіцяють, що більше фото будуть доступні згодом. Варто нагадати, що зіркою червневого випуску видання була "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо.