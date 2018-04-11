Белла Хадід створила сторінку в Instagram для свого альтер его: фото

Відома американська модель Белла Хадід вирушила в тур #SponCon по Азії в підтримку б'юті-кампанії Dior. Її мандрівка стартувала з Шанхаю і закінчилася в Токіо.

Під враженням від Японії, Белла навіть створила окрему сторінку в Instagram для свої фото під іменем "Ребекка Харадзюку". На кожному кадрі Хадід позує у світлому парику.

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Харадзюку – це назва одного з токійських кварталів у районі Сібуя. На знімках в цьому профілі можна побачити, як Ребекка-Белла гуляє з друзями та ходить на шопінг.

У альтер его Хадід вже майже 22 тисячі підписників.

Допис, поширений Rebekka Harajuku (@rebekkaharajuku) 9 Кві 2018 р. о 8:18 PDT

Допис, поширений Rebekka Harajuku (@rebekkaharajuku) 8 Кві 2018 р. о 10:27 PDT

Допис, поширений Rebekka Harajuku (@rebekkaharajuku) 9 Кві 2018 р. о 3:33 PDT