Белла Хадід та Кайя Гербер представили нову колекцію Alexander Wang: фотоогляд
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Дизайнер Александр Венг (Alexander Wang) представив нову колекцію весна-літо 2019 на Тижні моди у Нью-Йорку.
Венг присвятив колекцію, яка отримала назву Collection 1, американським іммігрантам, MTV і початку 2000-х.
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Зірками подіуму стали знамениті моделі Кайя Гербер та Белла Хадід, яка часто співпрацює з Александром.
Додамо, американська рада модельєрів перенесла дати Тижня моди у Нью-Йорку на червень і грудень замість лютого і вересня.
Джерело: 24 Канал
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