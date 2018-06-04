Белла Хадід та Кайя Гербер представили нову колекцію Alexander Wang: фотоогляд

Дизайнер Александр Венг (Alexander Wang) представив нову колекцію весна-літо 2019 на Тижні моди у Нью-Йорку.

Венг присвятив колекцію, яка отримала назву Collection 1, американським іммігрантам, MTV і початку 2000-х.

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Зірками подіуму стали знамениті моделі Кайя Гербер та Белла Хадід, яка часто співпрацює з Александром.

Допис, поширений (@bellahadid) 3 Чер 2018 р. о 7:38 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 3 Чер 2018 р. о 8:22 PDT

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 3 Чер 2018 р. о 9:19 PDT

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 3 Чер 2018 р. о 8:10 PDT

Додамо, американська рада модельєрів перенесла дати Тижня моди у Нью-Йорку на червень і грудень замість лютого і вересня.