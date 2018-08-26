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Белла Хадід в образі експонату виставки знялася для обкладинки журналу: фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Pop

21-річна американська супермодель Белла Хадід стала героїнею журналу Pop і знялася в оригінальній фотосесії.

Нові знімки опублікував журнал Pop на своїй сторінці в Instagram.

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Автором фотосесії стали стиліст Шарлотта Коллет і фотограф Шарлотта Уельс. На світлинах Белла Хадід зображує експонат у виставковому залі і перебуває у скляному "акваріумі".

На фотографіях модель позує в яскравому вбранні у складних позах.

Зазначається, що у продаж номер вийде восени.

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Також сама Белла Хадід показала шанувальникам фотографії з бекстейджу.

"Закулісся моєї четвертої зйомки для журналу Pop від неймовірної Шарлотти Уельс. Це були мої найкращі дні", – розповіла супермодель.

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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