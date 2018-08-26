Белла Хадід в образі експонату виставки знялася для обкладинки журналу: фото
21-річна американська супермодель Белла Хадід стала героїнею журналу Pop і знялася в оригінальній фотосесії.
Нові знімки опублікував журнал Pop на своїй сторінці в Instagram.
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Автором фотосесії стали стиліст Шарлотта Коллет і фотограф Шарлотта Уельс. На світлинах Белла Хадід зображує експонат у виставковому залі і перебуває у скляному "акваріумі".
На фотографіях модель позує в яскравому вбранні у складних позах.
Зазначається, що у продаж номер вийде восени.
Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop
Також сама Белла Хадід показала шанувальникам фотографії з бекстейджу.
"Закулісся моєї четвертої зйомки для журналу Pop від неймовірної Шарлотти Уельс. Це були мої найкращі дні", – розповіла супермодель.
Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop
Белла Хадід для журналу Pop