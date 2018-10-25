Белла Хадід вийшла на подіум у шкіряній міні-сукні: пікантні фото

Одна з найвідоміших моделе й світу Белла Хадід з'явилась на модному показі у пікантному образі. У шкіряній міні-сукні вона пройшлась подіумом, приголомшивши всіх ідеальною фігурою.

Днями у Нью-Йорку відбулась презентація нової колекції двох брендів – Moschino та H&M. Такої співпраці двох марок вбрання очікували мільйони модників. У продаж стильний одяг надійде вже 9 листопада, а поки американці мали змогу першими побачити новинки Moschino та H&M.

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На подіум модного показу вийшли знамениті моделі. Зокрема, Белла, Джіджі та Анвар Хадід, Наомі Кемпбелл, Вінні Харлоу та інші популярні манекенники. Однією з найяскравіших зірок показу була чарівна Белла, яка засвітила струнку фігуру в досить пікантному вбранні.

Модель прокрокувала подіумом у стильній шкіряній міні-сукні, яка мала незвичну застібку та брутальні прикраси. Чорні ботфорти доповнили її звабливий образ. Окрім цього, Белла Хадід засвітилась у стильних прикрасах, які завершили look.

До слова, автор колекції Джеремі Скотт зробив акцент на характерних кольорах бренду Moschino, додавши до них срібла та золота. Загалом нова лінійка одягу була в стилі 90-их. Не забув дизайнер і про зображення Міккі Мауса, який у 2018 році має ювілейну дату.