Белла Хадід засвітила елегантну сукню на Каннському фестивалі: розкішні фото

Одна з найвідоміших моделей сучасності Белла Хадід продемонструвала елегантний образ на червоній доріжці Каннського фестивалю. Відповідні знімки з'явились на її Instagram-сторінці.

Знаменита модель Белла Хадід може похизуватись ідеальною фігурою, яку неодноразово показувала в пляжному вбранні. Однак манекенниця радо демонструє на світських заходах і елегантні образи. Так, на Каннському кінофестивалі Белла Хадід приголомшила всіх граційною появою.

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Для заходу 21-річна модель обрала розкішну атласну сукню від знаменитого бренду Dior. Плаття пошили спеціально для Белли Хадід, яка покрасувалась в ньому на Каннському фестивалі.

Допис, поширений Dior Official (@dior) 11 Тра 2018 р. о 6:30 PDT

Одяг Белла Хадід доповнила дорогоцінними прикрасами та ідеальною укладкою. Природній макіяж лиш підкреслив красу зірки.

Відомо, що в розкішному вбранні Белла Хадід прийшла на прем'єру фільму режисера Цзя Чжанке "Попелястий – найчистіший білий". Кінострічка розповідає про події 2001 року в китайському містечку Датун. Головна героїня – молода танцівниця – закохується в гангстера. Під час протистояння двох злочинних банд дівчина стріляє в опонента, щоб захистити коханого. За це її засудили, а після завершення терміну ув'язнення, танцівниця вирішує відновити свої стосунки.

Белла Хадід не коментувала кінострічки. Однак її мила посмішка на червоній доріжці фестивалю може свідчити про це.

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:33 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:36 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:49 PDT