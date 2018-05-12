Белла Хадід засвітила елегантну сукню на Каннському фестивалі: розкішні фото
Одна з найвідоміших моделей сучасності Белла Хадід продемонструвала елегантний образ на червоній доріжці Каннського фестивалю. Відповідні знімки з'явились на її Instagram-сторінці.
Знаменита модель Белла Хадід може похизуватись ідеальною фігурою, яку неодноразово показувала в пляжному вбранні. Однак манекенниця радо демонструє на світських заходах і елегантні образи. Так, на Каннському кінофестивалі Белла Хадід приголомшила всіх граційною появою.
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Для заходу 21-річна модель обрала розкішну атласну сукню від знаменитого бренду Dior. Плаття пошили спеціально для Белли Хадід, яка покрасувалась в ньому на Каннському фестивалі.
Одяг Белла Хадід доповнила дорогоцінними прикрасами та ідеальною укладкою. Природній макіяж лиш підкреслив красу зірки.
Відомо, що в розкішному вбранні Белла Хадід прийшла на прем'єру фільму режисера Цзя Чжанке "Попелястий – найчистіший білий". Кінострічка розповідає про події 2001 року в китайському містечку Датун. Головна героїня – молода танцівниця – закохується в гангстера. Під час протистояння двох злочинних банд дівчина стріляє в опонента, щоб захистити коханого. За це її засудили, а після завершення терміну ув'язнення, танцівниця вирішує відновити свої стосунки.
Белла Хадід не коментувала кінострічки. Однак її мила посмішка на червоній доріжці фестивалю може свідчити про це.