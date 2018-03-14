Белла Хадід засвітила груди у прозорому топі: фото
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Супермодель Белла Хадід ніколи не соромилася вихвалятися своєю довершеною фігурою.
Хадід знову продемонструвала свої форми у провокативному одязі під час світського виходу у Західному Голлівуді, пише Daily Mail.
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21-річний супермодель обрала чорно-білий брючний костюм та блискучий прозорий топ, під який вона не одягнула білизни.
Белла Хадід у прозорому топі засвітила груди
Додамо, зараз рідна сестра Белли Джіджі Хадід переживає ненайкращий період – вона розійшлася з коханим після 2-х років стосунків.
Джерело: 24 Канал
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