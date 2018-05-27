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Белла Хадід засвітила ідеальну фігуру під час відпочинку в Монако: звабливі фото

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Белла Хадід на відпочинку
Белла Хадід на відпочинку / Фото із соцмереж

Чарівна модель Белла Хадід активно веде свій блог в соціальній мережі Instagram. Днями на сторінці зірки з'явились яскраві фото з відпочинку в Монако, де знаменитість засвітила ідеальну фігуру,

Американська модель Белла Хадід у свій 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Попри насичений робочий графік манекенниця не забуває й про відпочинок. Тепер для мандрівки Белла Хадід обрала розкішне Монако. 

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Спершу зірка анонсувала свою подорож, опублікувавши перші знімки з вишуканої країни. Белла Хадід позувала перед камерою в білому топі та трусах. Зірка задумливо дивилась на захід сонця. 

Не можу дочекатись, коли покупаюсь в морі цього тижня,
– написала Белла Хадід.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

Згодом на сторінці моделі з'явились знімки з її розкішного відпочинку. Белла Хадід грайливо станцювала на вулицях Монако в міні-спідниці та купальнику. Манекенниця засвітила ідеальний прес та стрункі ноги. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

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В такому ж образі зірка відпочивала на розкішній яхті. Відомо, що її супроводжували друзі, які разом з моделлю розважались на судні та купались у морі. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

Окрім цього, Белла Хадід засвітила своє стильне вбрання. На відпочинку модель приміряла білу міні-сукню з довгими рукавами. Одяг зірка доповнила солом'яним капелюхом, білою сумочкою та взуттям на підборах. Стильний "лук" підкреслив ідеальні форми манекенниці та розкішні стрункі ноги. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Мода відпочинок Белла Хадід Монако
Джерело: 24 Канал
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