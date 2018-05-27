Белла Хадід засвітила ідеальну фігуру під час відпочинку в Монако: звабливі фото

Чарівна модель Белла Хадід активно веде свій блог в соціальній мережі Instagram. Днями на сторінці зірки з'явились яскраві фото з відпочинку в Монако, де знаменитість засвітила ідеальну фігуру,

Американська модель Белла Хадід у свій 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Попри насичений робочий графік манекенниця не забуває й про відпочинок. Тепер для мандрівки Белла Хадід обрала розкішне Монако.

Читайте також: Белла Хадід позувала перед камерою топлес: спокусливе фото

Спершу зірка анонсувала свою подорож, опублікувавши перші знімки з вишуканої країни. Белла Хадід позувала перед камерою в білому топі та трусах. Зірка задумливо дивилась на захід сонця.

Не можу дочекатись, коли покупаюсь в морі цього тижня,

– написала Белла Хадід.

Допис, поширений (@bellahadid) 23 Тра 2018 р. о 8:16 PDT

Згодом на сторінці моделі з'явились знімки з її розкішного відпочинку. Белла Хадід грайливо станцювала на вулицях Монако в міні-спідниці та купальнику. Манекенниця засвітила ідеальний прес та стрункі ноги.

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Тра 2018 р. о 4:17 PDT

Читайте також: Кріштіану Роналду з коханою відпочили на Ібіці: ніжні поцілунки і веселощі у морі

В такому ж образі зірка відпочивала на розкішній яхті. Відомо, що її супроводжували друзі, які разом з моделлю розважались на судні та купались у морі.

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Тра 2018 р. о 8:54 PDT

Окрім цього, Белла Хадід засвітила своє стильне вбрання. На відпочинку модель приміряла білу міні-сукню з довгими рукавами. Одяг зірка доповнила солом'яним капелюхом, білою сумочкою та взуттям на підборах. Стильний "лук" підкреслив ідеальні форми манекенниці та розкішні стрункі ноги.

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Тра 2018 р. о 4:08 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Тра 2018 р. о 4:27 PDT