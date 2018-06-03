Белла Хадід засвітила пружні груди в короткому топі: фото з Нью-Йорка
Американська супермодель Белла Хадід щоразу дивує своїми street-style образами. Цього разу папараці підловили її у короткому топі та в джинсах з високою талією.
Про це повідомляють на The Daily Mail.
21-річна зірка гуляла зі своїми друзями вулицями Нью-Йорка, продемонструвавши не лише свій плоский живіт, а й груди, які виднілись з-під сексуального топу "в клітинку".
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Белла Хадід в Нью-Йорку
Модель поєднала свій "верх" зі стильними "mom jeans", кросівками, рожевою сумкою та прикрасами. Свій образ вона завершила щоденною зачіскою та природнім макіяжем.
Джерело: 24 Канал
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