Белла Хадід знялась у розкішному фотосеті для модного глянцю: елегантні фото

Американська модель Белла Хадід у свій 21 рік досягла небачених висот у модельному бізнесі. Статус юної супермоделі дівчина вкотре підтвердила, ставши обличчям нового випуску видання Harper's Bazaar.

У новій фотосесії, автором якого став фотографі Solve Sundsbo, Белла приміряла декілька дуже елегантних та жіночних образів. Серед них на знімках можна побачити сукні із сексуальними декольте, розрізами, пір’ям та фатином, білосніжний смокінг з накидкою із пір’я, які були доповнені яскравим макіяжем та елегантною зачіскою.

Читайте також: Белла Хадід засвітила елегантну сукню на Каннському фестивалі: розкішні фото

Обкладинку глянцевого видання Хадід прикрасила в оголеному амплуа, примірявши незвичну золотисту конструкцію на голову, що нагадує окуляри.