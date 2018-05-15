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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Белла Хадід знялась у розкішному фотосеті для модного глянцю: елегантні фото

403 Читать новость на русском
Белла Хадід для Harper's Bazaar
Белла Хадід для Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Американська модель Белла Хадід у свій 21 рік досягла небачених висот у модельному бізнесі. Статус юної супермоделі дівчина вкотре підтвердила, ставши обличчям нового випуску видання Harper's Bazaar.

У новій фотосесії, автором якого став фотографі Solve Sundsbo, Белла приміряла декілька дуже елегантних та жіночних образів. Серед них на знімках можна побачити сукні із сексуальними декольте, розрізами, пір’ям та фатином, білосніжний смокінг з накидкою із пір’я, які були доповнені яскравим макіяжем та елегантною зачіскою.

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Обкладинку глянцевого видання Хадід прикрасила в оголеному амплуа, примірявши незвичну золотисту конструкцію на голову, що нагадує окуляри. 

Теги: Мода LifeStyle Белла Хадід
Джерело: Harper's Bazaar
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