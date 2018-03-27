Белла Хадід знялася оголеною з хлопцем-моделлю: фото
Супермодель Белла Хадід, яка нещодавно розповіла про комплекти у юності, оголилася для нової рекламної зйомки бренду Chrome Hearts.
Партнером Хадід по зйомці був австралійський хлопець-модель Джордан Барретт. Моделі позували топлес, ніжно обіймаючи один одного.
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У фотосесії Хадід з’явилася в оновленому образі – із стрижкою боб-каре.
До слова, влітку 2017 року Беллі приписували роман з Джорданом.
Джерело: 24 Канал
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