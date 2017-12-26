Белла Хадід з’явились на сторінках корейського глянцю: чарівні фото
13:28, сьогодні 999 Читать новость на русском
Супермодель Белла Хадід прикрасила сторінки січневого номера Vogue Korea, де приміряла стильні і дещо відверті образи.
Відповідні знімки з’явились на сайті глянцю.
Белла позувала як в нижній білизні і в незвичних сукнях, так і в інших неочікуваних "луках". Її образ доповнював яскравий макіяж з червоними губами. Автором фотоісторії став Ahn Jooyoung.
Читайте також: Белла Хадід похизувалася фігурою у ролику для Love Magazine
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі