Белла Хадід з’явились на сторінках корейського глянцю: чарівні фото

Супермодель Белла Хадід прикрасила сторінки січневого номера Vogue Korea, де приміряла стильні і дещо відверті образи.

Відповідні знімки з’явились на сайті глянцю.

Белла позувала як в нижній білизні і в незвичних сукнях, так і в інших неочікуваних "луках". Її образ доповнював яскравий макіяж з червоними губами. Автором фотоісторії став Ahn Jooyoung.

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