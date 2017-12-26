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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Белла Хадід з’явились на сторінках корейського глянцю: чарівні фото

13:28, сьогодні 999 Читать новость на русском
Белла Хадід для Vogue Korea
Белла Хадід для Vogue Korea / www.vogue.co.kr

Супермодель Белла Хадід прикрасила сторінки січневого номера Vogue Korea, де приміряла стильні і дещо відверті образи.

Відповідні знімки з’явились на сайті глянцю.

Белла позувала як в нижній білизні і в незвичних сукнях, так і в інших неочікуваних "луках". Її образ доповнював яскравий макіяж з червоними губами. Автором фотоісторії став Ahn Jooyoung.

Читайте також: Белла Хадід похизувалася фігурою у ролику для Love Magazine

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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