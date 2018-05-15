Бельтран розглядає варіант об'єднавчого бою з Ломаченком
Раймундо Бельтран може вийти на ринг з Василем Ломаченком за об'єднання поясів WBO i WBA в легкій вазі.
Василь Ломаченко може продовжити збирати чемпіонські пояси.
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Український власник паска за версією WBA в легкій вазі вже в наступному бою може об'єднати свій пояс з титулом чемпіона світу за версією WBO. Менеджер чинного володаря останнього пояса Раймундо Бельтрана запевнив, що команда мексиканця зацікавлена у поєдинку з Василем Ломаченком.
Потенційний суперник нашого боксера найближчим часом розпочинає повноцінний тренувальний табір.
Василь Ломаченко
Наступний бій Василь Ломаченко проведе 25 серпня 2018 року.
Джерело: 24 Канал
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