Белью чи Гассієв: Усик зізнався, з ким було важче битися
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) порівняв своїх останніх суперників Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) і Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).
За словами українського боксера, з Белью йому було боксувати складніше.
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Гассієв і Белью – двоє справжніх чоловіків. З Белью було складніше боксувати, бо в ньому було більше загадковості, хитрих речей. Він досить досвідчений. Мурат же – молодий хлопець,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі.
Повне інтерв'ю Олександра Усика про підготовку до бою з Тоні Белью
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