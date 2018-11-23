Белью чи Гассієв: Усик зізнався, з ким було важче битися

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) порівняв своїх останніх суперників Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) і Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).

За словами українського боксера, з Белью йому було боксувати складніше.

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Гассієв і Белью – двоє справжніх чоловіків. З Белью було складніше боксувати, бо в ньому було більше загадковості, хитрих речей. Він досить досвідчений. Мурат же – молодий хлопець,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повне інтерв'ю Олександра Усика про підготовку до бою з Тоні Белью

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