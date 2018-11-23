Белью офіційно оголосив про завершення кар'єри після поразки від Усика

Колишній чемпіон світу Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) офіційно заявив про завершення кар'єри і пообіцяв, що не повернеться в ринг навіть за 100 мільйонів.

Поразка від українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) 8 листопада в Манчестері стала останньою подією в професійній кар'єрі 35-річного британця.

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Перш за все, спасибі всім за підтримку всі ці роки, я вдячний як критикам, так і найвідданішим фанатам. Я дуже вам вдячний, але зараз офіційно заявляю про завершення кар'єри. Для мене більше не буде боїв. Навіть якщо Едді прийде до мене зі 100 мільйонів і запропонує мені їх за один бій, то я скажу: "Вау, вау!" Потім піду до дружини і скажу, що Хірн запропонував бій за 100 мільйонів і, ймовірно, вона дасть мені в руки документи на розлучення. Гроші – це добре, але вони приходять і йдуть,

– цитує слова Белью BoxingScene.

За час виступів Тоні Белью ставав чемпіоном світу за версією WBC (2016-2017) і чемпіоном Європи за версією EBU (2015-2016) в першій важкій вазі. На профірингу він провів 34 бої, здобувши в них 30 перемог (з них 20 нокаутом) при 1 нічиїй і 3 поразках.

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