Белью виявився важчим за Усика під час зважування: відео
Перед боєм українця Олександра Усика проти британця Тоні Белью, обоє боксерів пройшли процедуру зважування.
Тоні Белью виявився важчим за Усика, показавши на вагах 90,265 кілограма (199.3 фунтів), у той час як українець заважив лише на 89,811 кілограма (198.25 фунтів). Варто зазначити, що обоє боксерів мали вкластися у вагу 90,72 кілограма (200 фунтів).
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Відео зважування Усика та Белью
Нагадаємо, у суботу, 10 листопада у Манчестері абсолютний чемпіон світу Олександр Усик захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у бою проти британця Тоні Белью. Онлайн поєдинку, відео бою та його результат – на сайті 24 Каналу.
Джерело: 24 Канал
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