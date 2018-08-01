Бен Аффлек може покинути роль "Бетмена", – ЗМІ
Фанатів кіновсесвіту DC шокувала остання інформація про те, що відому роль Брюса Вейна, який у вільний час рятує світ в образі Бетмена тепер можуть забрати у голлівудського актора Бена Аффлека. Поки що це не офіційна версія, але зірці кіно вже шукають заміну.
Журналіст Марк Хьюз з Forbes в неділю 29 липня у своєму Твіттері заявив, що Бен Аффлек не буде задіяний в сольному фільмі про Бетмена і йому вже шукають заміну. Згодом журналіст опублікував статтю, в якій назвав 10 найкращих, на його думку, акторів, які гідні замінити Бена Аффлека у фільмі про "Бетмена".
Читайте також: Бен Аффлек реалізував останню мрію важкохворого хлопчика
До списку увійшли такі зірки як Джо Демпсі (Джендрі у "Грі престолів"), Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть у "Месниках: Ера Альтрона") і Тобі Кеббелл (Дуротан у "Варкрафті") та інші. Свого часу ролі "Бетмена" зіграли такі актори як Крістіан Бейл, Вел Кілмер, Майкл Кітон, Джордж Клуні, Адам Вест та багато інших.
Варто додати, що чутки про відхід 45-річного Бена Аффлека почали з'являтися ще в 2017 році і тоді актор цього не заперечував. Видання THR тоді повідомляло, що він все-таки залишить роль Бетмена і буде знімати самостійні фільми DC. Але інсейдри видань додавали, що актор все одно хоче зберегти за собою роль Темного лицаря.