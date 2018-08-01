Бен Аффлек може покинути роль "Бетмена", – ЗМІ

Фанатів кіновсесвіту DC шокувала остання інформація про те, що відому роль Брюса Вейна, який у вільний час рятує світ в образі Бетмена тепер можуть забрати у голлівудського актора Бена Аффлека. Поки що це не офіційна версія, але зірці кіно вже шукають заміну.

Журналіст Марк Хьюз з Forbes в неділю 29 липня у своєму Твіттері заявив, що Бен Аффлек не буде задіяний в сольному фільмі про Бетмена і йому вже шукають заміну. Згодом журналіст опублікував статтю, в якій назвав 10 найкращих, на його думку, акторів, які гідні замінити Бена Аффлека у фільмі про "Бетмена".

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He's not Batman in this movie. As of now, there are no plans to involve Affleck, and the situation behind the scenes is that he's been arranging his exit from the DCEU for months. I know fans hate to hear this, but it's time to prepare yourselves for Batman without Affleck. — Mark Hughes (@markhughesfilms) 30 липня 2018 р.

До списку увійшли такі зірки як Джо Демпсі (Джендрі у "Грі престолів"), Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть у "Месниках: Ера Альтрона") і Тобі Кеббелл (Дуротан у "Варкрафті") та інші. Свого часу ролі "Бетмена" зіграли такі актори як Крістіан Бейл, Вел Кілмер, Майкл Кітон, Джордж Клуні, Адам Вест та багато інших.

Варто додати, що чутки про відхід 45-річного Бена Аффлека почали з'являтися ще в 2017 році і тоді актор цього не заперечував. Видання THR тоді повідомляло, що він все-таки залишить роль Бетмена і буде знімати самостійні фільми DC. Але інсейдри видань додавали, що актор все одно хоче зберегти за собою роль Темного лицаря.