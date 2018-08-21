Бен Аффлек офіційно розлучився з Ліндсі Шукус: подробиці
Голлівудський кіноактор Бен Аффлек, який досі офіційно не розлучився з актрисою Денніфер Гарнер, розірвав стосунки 38-річною продюсеркою Ліндсі Шукус.
Про це повідомляє видання E!News.
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Бен Аффлек був у стосунках з Ліндсі Шукус протягом року. Західні ЗМІ писали, що через продюсерку Бен розлучився з дружиною Дженніфер Гарнер.
Вони дійсно намагалися зберігати стосунки на відстані. Спочатку їм здавалося, що у них це чудово виходить. Але жити постійно в розлуці – не їхній варіант. Вони залишилися друзями,
– йдеться у джерелі.
Бен Аффлек і Ліндсі Шукус
Зазначимо, що напередодні Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy Шоною Секстон.
Шона Секстон та Бен Аффлек
Нагадаємо, Бен Аффлек і екс-дружина Дженніфер Гарнер вперше про свій намір розлучитися оголосили в липні 2015 року. Пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера.