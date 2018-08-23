Бен Аффлек потрапив у реабілітаційний центр через алкоголізм: фото

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек потрапив у реабілітаційний центр через алкогольну залежність. Цікаво, що відвезла його в медичний заклад колишня дружина, 46-річна Дженніфер Гарнер.

Про це повідомляє видання People. Папараці вдалося сфотографувати екс-закоханих біля будинку актриси: колишнє подружжя сиділо разом в машині і прямувало в реабілітаційний центр в Малібу.

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Зауважимо, що актор вже неоднократно намагався вилікуватися від алкогольної залежності. Інсайдер наголошує, що Аффлек сам усвідомлював, що йому потрібна допомога, тому поїхав на лікування з власної волі.



Бен Аффлек



Бен Аффлек

Крім того, на початку тижня Аффлек був помічений біля свого будинку в темно-сірій футболці і тренувальних штанях. Актор ніс величезну коробку з місцевого магазину, наповнену пляшками пива і віскі. Зауважимо, Бен Аффлек бореться з алкогольною залежністю з 2001 року.

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Бен Аффлек

Напередодні, стало відомо, що кіноактор розірвав стосунки з 38-річною продюсеркою Ліндсі Шукус.

Після чого Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy Шоною Секстон.



Шона Секстон та Бен Аффлек

Нагадаємо, Бен Аффлек і екс-дружина Дженніфер Гарнер вперше про свій намір розлучитися оголосили в липні 2015 року. Пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера.