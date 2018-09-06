Бен Аффлек повернувся додому з реабілітаційного центру після лікування алкоголізму: фото

46-річний голлівудський кіноактор Бен Аффлек, який днями потрапив у реабілітаційний центр через алкогольну залежність, повернувся додому в Лос-Анджелес.

У середу, 5 вересня, папараці сфотографували Бена Аффлека, який прогулювався біля свого будинку. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Напередодні актор повернувся з реабілітаційного центру, куди його відвезла колишня дружина Дженніфер Гарнер.

На фото втомлений Аффлек одягнений у шорти, футболку і спортивну кофту прогулюється неподалік дому.



​Бен Аффлек

Інсайдери повідомляють, що чоловік досі лікується від алкогольної залежності. Тепер до нього додому регулярно приїжджають терапевти і фахівці.



​Бен Аффлек

Цікаво, що в цей біля будинку Аффлека помітили синій автомобіль Acura з номерами округу Вірджинії, який, як відомо, належить зірці Playboy Шоні Секстон.



Бен Аффлек

Нагадаємо, Бен Аффлек і екс-дружина Дженніфер Гарнер вперше про свій намір розлучитися оголосили в липні 2015 року. Пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера.



Напередодні стало відомо, що кіноактор розірвав стосунки з 38-річною продюсеркою Ліндсі Шукус.



Після чого Бена Аффлека помітили в одному автомобілі з моделлю Playboy Шоною Секстон.