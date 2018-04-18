Бен Аффлек придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі: розкішні фото

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек вирішив переїхати в елітний район Пасифік Палісейдс, що на заході Лос-Анджелеса. Маєток, площею 1200 квадратних метрів, обійшовся кіноактору у майже 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Variety.

Спочатку особняк був виставлений на продаж за 20,5 млн доларів, але згодом власники знизили ціну, через що Бен Аффлек зекономив мільйон доларів і придбав його за 19,5 мільйона доларів.

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У новому будинку актора розміщується сім спалень, шість повних і дві половинні ванних кімнати, простора вітальня з чорним мармуровим каміном, їдальня на дюжину персон, робочий кабінет з бібліотекою, дві гардеробні кімнати, ігрова кімната з більярдом, домашній кінотеатр на 12 місць, спортзал із дзеркальною стіною, винний льох, гостьовий будинок з басейном і кімната для обслуговуючого персоналу.

Однією з причин купівлі такого особняка в ЗМІ назвали сусідство з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер та спільними дітьми. Подолавши 1,6 км Аффлек зможе бути ближчим до двох доньок і сина.