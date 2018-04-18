11:43
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бен Аффлек придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі: розкішні фото

457 Читать новость на русском
Бен Аффлек
Бен Аффлек / variety.com

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек вирішив переїхати в елітний район Пасифік Палісейдс, що на заході Лос-Анджелеса. Маєток, площею 1200 квадратних метрів, обійшовся кіноактору у майже 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Variety.

Спочатку особняк був виставлений на продаж за 20,5 млн доларів, але згодом власники знизили ціну, через що Бен Аффлек зекономив мільйон доларів і придбав його за 19,5 мільйона доларів.

Читайте також: Мілла Йовович продає свій будинок у Беверлі-Хіллз за 4,5 мільйона доларів

У новому будинку актора розміщується сім спалень, шість повних і дві половинні ванних кімнати, простора вітальня з чорним мармуровим каміном, їдальня на дюжину персон, робочий кабінет з бібліотекою, дві гардеробні кімнати, ігрова кімната з більярдом, домашній кінотеатр на 12 місць, спортзал із дзеркальною стіною, винний льох, гостьовий будинок з басейном і кімната для обслуговуючого персоналу.

Однією з причин купівлі такого особняка в ЗМІ назвали сусідство з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер та спільними дітьми. Подолавши 1,6 км Аффлек зможе бути ближчим до двох доньок і сина.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
сьогодні, 10:55 Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
342
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук