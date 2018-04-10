Бен Аффлек реалізував останню мрію важкохворого хлопчика
Голлівудська зірка Бен Аффлек здійснив останню мрію хворого хлопчика, який є давнім фанатом Бетмена, якого зіграв актор.
У 11-річного Мукути лікарі діагностували рак жовчних протоків. Зараз хлопчик перебуває у лікарні на знеболювальному. За прогнозами лікарів жити йому залишилося кілька місяців, а, може, і тижнів. Співробітники лікарні вирішили підбадьорити Мукуту і на сторінці лікарні у Twitter написали звернення про допомогу.
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"Хоспіс Атланти викликає Бетмена! Бетмен – улюблений супергерой Мукути. У нього холангеокарцінома. Жити йому залишилося недовго. Рахунок на дні чи тижні. Нам потрібен костюм Бетмена чи того, хто його виконає", – йшлося у повідомленні.
На прохання відгукнулося багато небайдужих користувачів соцмереж, в тому числі відгукнувся Бен Аффлек, який вирішив зіграти роль Бетмена не лише у кіно про супергероїв, а й в житті маленького хлопчика.
Аффлек зв’язався з Мукутою через FaceTime. Хлопчик не одразу у бородатому акторі впізнав Бетмена.
Коли ж зрозумів, хто це – дуже зрадів. Бен дізнався, що мама хлопчика не має грошей, аби прилетіти до нього із Зімбабве до Атланти і оплатив їй дорогу. Так мама й син змогли знову бути разом.