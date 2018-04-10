Бен Аффлек реалізував останню мрію важкохворого хлопчика

Голлівудська зірка Бен Аффлек здійснив останню мрію хворого хлопчика, який є давнім фанатом Бетмена, якого зіграв актор.

У 11-річного Мукути лікарі діагностували рак жовчних протоків. Зараз хлопчик перебуває у лікарні на знеболювальному. За прогнозами лікарів жити йому залишилося кілька місяців, а, може, і тижнів. Співробітники лікарні вирішили підбадьорити Мукуту і на сторінці лікарні у Twitter написали звернення про допомогу.

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Hospice Atlanta is calling for Batman!



Melissa has been next to Mukuta daily & has come to know that Batman is his favorite Superhero.He has cholangeocarcinoma.Sadly-His life is going to end soon (days/week)We need a Batman costume or someone to be the Batman themselves. pic.twitter.com/l1uMvFaC3o — Evil Mel Tucker (@EvilMelTucker) 2 квітня 2018 р.

"Хоспіс Атланти викликає Бетмена! Бетмен – улюблений супергерой Мукути. У нього холангеокарцінома. Жити йому залишилося недовго. Рахунок на дні чи тижні. Нам потрібен костюм Бетмена чи того, хто його виконає", – йшлося у повідомленні.

На прохання відгукнулося багато небайдужих користувачів соцмереж, в тому числі відгукнувся Бен Аффлек, який вирішив зіграти роль Бетмена не лише у кіно про супергероїв, а й в житті маленького хлопчика.

Аффлек зв’язався з Мукутою через FaceTime. Хлопчик не одразу у бородатому акторі впізнав Бетмена.

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX — Visiting Nurse | Hospice Atlanta (@VNHS) 5 квітня 2018 р.

Коли ж зрозумів, хто це – дуже зрадів. Бен дізнався, що мама хлопчика не має грошей, аби прилетіти до нього із Зімбабве до Атланти і оплатив їй дорогу. Так мама й син змогли знову бути разом.