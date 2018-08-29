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"Бендери, гестапо, фашисти": в українському автобусі помітили скандальну пасажирку

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Жінка, що їхала автобусом Новомосковськ – Павлоград відзначилася антиукраїнськими вигуками
Жінка, що їхала автобусом Новомосковськ – Павлоград відзначилася антиукраїнськими вигуками / Скріншот відео

29 серпня гучний випадок стався у автобусі, що курсував з Новомосковська до Павлограда. Річ у тім, що цим маршрутом їхала й одна жінка, що відзначилася кількома резонансними заявами.

Про це написав користувач Олег Казаков на своїй сторінці Facebook.

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"Сідаю мирно-тихо на своє місце, телефонує побратим з 56 бригади, розмовляю українською мовою з ним про те, про се, і десь через кілька хвилин чую крик з правого боку: "Хватіт, хватіт, бєндера, я с данєцка... хахли, бендери…" Я припинив розмову, почав зйомку. На жаль "найсмаковитіше" зняти не вийшло, бо воно, побачивши камеру, почало уникати ксенофобських вигуків", – зазначив він.

Крім того, юзер опублікував відео з цією жінкою

Зокрема, на кадрах вона зазначає, що тут народилася, тут і помре, однак виступає за мир.

Також жінка назвала автора ролика "гестапо", а його батьків – "фашистами".

Водночас героїня ролика представилася лікарем Покровської центральної лікарні.

Додамо, що її поведінка не подобалася, зокрема, іншому пасажиру та той зробив відповідне зауваження.

Увага! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, на початку серпня у Слов’янську Донецької області водій автобуса спершу відмовився везти сироту, а потім до нього застосував силу та почав душити.

Теги: Новини України Транспорт Скандал Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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