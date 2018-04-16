Бенедикт Камбербетч приміряв розкішні костюми у модній зйомці: фото

Герой "Шерлока Холмса" та майбутнього фільму "Месники: Війна нескінченності" Бенедикт Камбербетч знявся у стильному фотосеті для глянцю "The Rake Magazine".

Про це йдеться на сайті видання.

Британський кіноактор одягнув у фотоісторії декілька вишуканих класичних костюмів, які йому дуже пасували. Автором зйомки став фотограф Стів Шофілд.

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Бенедикт поділився, чому не зареєстрований в жодній соціальній мережі. На його думку, такі речі є занадто особистими.

Одного разу хтось сказав мені не робити цього. Це було б схоже на те, щоб увійти до кімнати, де люди хочуть одружитися з вами, вбити вас, згвалтувати вас, закохатися у вас. З людьми, яким цікава моя творчість, я б вважав за краще зустрічатися особисто. Є люди, для яких постійна увага соцмереж – це комфортно та чудово, а є інші люди, такі як я,

– підкреслив кіноактор.