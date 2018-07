Бенедикт Камбербетч став найкрасивішим веганом року

Британський знаменитий кіноактор Бенедикт Камбербетч отримав звання "найкрасивішого вегана" у 2018 році за версією благодійної організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за етичне ставлення до тварин).

Про це повідомила прес-служба благодійної організації PETA, яка веде активну боротьбу за права тварин. Камбербетч розділив це звання з американським режисером, продюсером і публіцистом Авой Дюверней. Як зазначають представники PETA, вони рятують тварин не лише завдяки вибору способу життя, а тим, що піднімають це питання на публіці. Дюверней написала в Twitter, що вегетаріанство – це проблема соціальної справедливості. Як заявила номінантка на премію Оскар в бесіді з журналістами The Hollywood Reporter, "моя мама завжди говорила ставитися до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Всі хочуть, щоб їх поважали і ставилися з любов'ю",

– пояснюють своє рішення представники організації. Стосовно Камбербетча у PETA наголошують, що актор неодноразово розповідав про свій спосіб життя під час просування фільму "Месники: Нескінченна війна". "Коли видання Time Out London поцікавилося, як він прийшов в потрібну форму для цієї ролі, Бенедикт Камбербетч відповів: "Я сиджу на дієті, яка заснована на рослинній їжі", – додали представники.