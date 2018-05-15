Бенедикт Камбербетч відмовився від ролі в кіно через більший гонорар, ніж у його партнерки

Виконавець головної ролі у серіалі "Шерлок" Бенедикт Камбербетч відмовився зніматись в кіно, через те, що його гонорар був більшим, ніж його партнерки по знімальному майданчику.

Актор заявив, що оплата праців в чоловіків та жінок мають бути однаковими, повідомляє Radio Times.

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Бенедикт Камбербетч

"Рівна платня і місце за столом є центральними принципами фемінізму", — заявив Камбербетч.

Також він розповів, що пишається тим, що його продюсерська компанія "SunnyMarch" почне випускати більше кінострічок із жінками у головних ролях.

"Наш наступний проект — це жіноча історія, розказана з жіночої точки зору. У центрі сюжету — материнство під час екологічної катастрофи", — поділився Камбербетч.