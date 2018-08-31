Бенедикт Камбербетч втретє стане татом, – ЗМІ

Голлівудський актор Бенедикт Камбербетч, який зіграв головну роль у серіалі "Шерлок", втретє стане татом.

Західні ЗМІ припускають, що 42-річний актор Бенедикт Камбербетч чекає на появу третьої дитини. Разом із чарівною дружиною Софі Хантер знаменитість завітав на Венеційський кінофестиваль. Під час виходу журналісти помітили, що дружина актора має вільне вбрання яскравого кольору, в якому видніється округлий живіт.

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Допис, поширений A DAILY DOSE OF VITAMIN BEN (@cumberporn) 30 Сер 2018 р. о 5:41 PDT

Наразі пара не прокоментувала чутки. Ймовірно, ані спростування, ані підтвердження цієї інформації журналісти не дочекаються, адже особисте життя Бенедикта Камбербетча ретельно закрите від ЗМІ. Про появу двох інших дітей журналісти довідались уже після пологів Софі Хантер, а фото їх дітей досі не публікуються в мережі.

Окрім цього, Бенедикт Камбербетч не дає інтерв'ю стосовно свого сімейного життя. Можливо, таким чином чоловік прагне захисти 3-річного Крістофера Калтона та 1-річну Хал Ауден від зайвої уваги ЗМІ.