Бенксі створив серію нових малюнків, які мають важливе значення: фото

Всесвітньовідомий вуличний художник Бенксі, чиї роботи завжди торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, створив у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців.

На одному з провокативних малюнків зображена чорношкіра дівчинка, яка наносить рожевий трафарет на символ свастики. Це графіті дуже швидко замалювали синьою фарбою, але фото малюнку поширилося мережею.

Читайте також: У Канаді чоловік безперешкодно викрав картину Бенксі: оприлюднене відео

Новий малюнок Бенксі у Парижі

Малюнок намагалися приховати

Також Бенксі зобразив старого чоловіка з пилкою в руці, який простягає собаці кісточку. Проте у самої тварини відпиляна лапа.

На ще одному малюнку можна побачити відсилання до картини Жак-Луї Давида "Наполеон на перевалі Сен-Бернар", але в інтерпретації вуличного художника Наполеон закутаний власним плащем.

В інших роботах зображені щури, яких часто малює художник.

Допис, поширений Where Theres Walls... (@wherethereswalls) 23 Чер 2018 р. о 9:38 PDT

Хто такий Бенксі? Відомий на весь світ графіті-художник з Англії, який створює провокаційні вуличні малюнки. Зазвичай графіті Бенксі з'являються пізно вночі.