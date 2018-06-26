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Бенксі створив серію нових малюнків, які мають важливе значення: фото

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Нова робота Бенксі
Нова робота Бенксі / wherethereswalls

Всесвітньовідомий вуличний художник Бенксі, чиї роботи завжди торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, створив у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців.

На одному з провокативних малюнків зображена чорношкіра дівчинка, яка наносить рожевий трафарет на символ свастики. Це графіті дуже швидко замалювали синьою фарбою, але фото малюнку поширилося мережею.

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Новий малюнок Бенксі у Парижі

Малюнок намагалися приховати 

Також Бенксі зобразив старого чоловіка з пилкою в руці, який простягає собаці кісточку. Проте у самої тварини відпиляна лапа.

На ще одному малюнку можна побачити відсилання до картини Жак-Луї Давида "Наполеон на перевалі Сен-Бернар", але в інтерпретації вуличного художника Наполеон закутаний власним плащем.

В інших роботах зображені щури, яких часто малює художник.

Хто такий Бенксі? Відомий на весь світ графіті-художник з Англії, який створює провокаційні вуличні малюнки. Зазвичай графіті Бенксі з'являються пізно вночі.

Теги: LifeStyle Мистецтво Новини Франції біженці
Джерело: 24 Канал
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