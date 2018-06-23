Бензинова криза: чому в Криму паливо дорожче, ніж в Росії

Після президентських виборів в Росії бензин подорожчав по всій країні, такого стрибка цін на пальне не було останні 10 років. Однак у Криму бензин дорожче, ніж у найближчих регіонах сусідньої РФ.

Ціни на заправках ростуть на очах у водіїв. Зараз популярний бензин А92, він коштує від 42 до 44 рублів. Дизпаливо – 45 рублів, газ – по 20. Після того, як росіяни обрали Путіна президентом пальне дорожчало майже на 10%, такого в Росії не було майже 10 років.

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"Скажіть, будь ласка, як довго будуть рости ціни на паливо? 45 рублів за літр солярки – скільки ж можна це терпіти? Ну неможливо! Зупиніть якось це! Ми 18 березня зробили такий великий вибір: вся країна за вас проголосувала! А ціни на бензин все не можете ви зупинити", – звернувся до Путіна водій Олексій.

У Криму весь бензин привозять. Великі російські кампанії на півострові не працюють – бояться санкцій. Відтак, всі ціни на паливо контролюють місцеві нафтотрейдери, вони вже кілька років встановлюють ціни, які їм заманеться. Федеральна антимонопольна служба Росії штрафувала їх за картельні змови, втім це не допомогло.



Ціни на бінзин в Криму

Кримська влада підконтрольна Росії не може самостійно впоратися з підвищенням цін на пальне. Сергій Аксьонов просить Кремль втрутитись і забезпечити пальним Крим через одну велику компанію. Але за словами Путіна, Російські компанії не хочуть дешево продавати бензин в середні країни, бо на світовому ринку ціни на нафту підскочили. Тож вартість підняли, щоб компенсувати собі неотриманий прибуток. Зараз на півострові пальне дорожче, ніж у Росії.

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