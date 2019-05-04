Бензовоз із 40 тоннами пального перекинувся на Прикарпатті: фото

На Івано-Франківщині перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального / Screenshot

На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального. Внаслідок інциденту водія затиснуло у кабіні і визволяти його довелось рятувальникам.