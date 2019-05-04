18:22
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Бензовоз із 40 тоннами пального перекинувся на Прикарпатті: фото

      890 Читать новость на русском
      На Івано-Франківщині перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального
      На Івано-Франківщині перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального / Screenshot

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального. Внаслідок інциденту водія затиснуло у кабіні і визволяти його довелось рятувальникам.

      Наразі чоловік у лікарні, повідомляє ДСНС.

      Читайте також: На Рівненській АЕС сталася пожежа: відключено блок №3 (доповнено)

      Частина пального вилилась на дорогу з двох секцій цистерни. За словами рятувальників, витекло 13 метрів кубічних пального (це приблизно 4,5 тонни).

      Аби уникнути займання, пожежники створили пінну подушку. Решту палива вони перекачають в іншу цистерну, яку спеціально доправили до місця інциденту.

      Попередня причина аварії – водій не впорався із керуванням.

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Бензовоз "ДАФ" перекинувся на лівий бік

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Ймовірно, водій не впорався із керуванням

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Вилилося 13 метрів кубічних пального

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Але рятувальники змогли уникнути пожежі, створивши пінну подушку

      blog_ava
      Хайден Панеттьєрі стала жертвою побиття: резонансні деталі
      сьогодні
      2310
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Аварії та ДТП ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      29186
      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      сьогодні , 16:03 Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      Національна опера України 95
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      535
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2703
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук